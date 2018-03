Benevento, migliora Sagna ma l'ex City non giocherà sabato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul Benevento, riportate dal sito ufficiale dei sanniti. Sandro e compagni sono tornati in campo, questo pomeriggio, per proseguire la preparazione in vista della gara in terra capitolina contro la Lazio. Per i giallorossi, lo staff tecnico ha previsto lavoro atletico, esercitazioni tattiche con e senza palla e partitella a ranghi ridotti. Per quel che riguarda Sagna, l’esame in risonanza magnetica effettuato questa mattina ha mostrato un’evoluzione migliorativa ma non completamente stabilizzata delle condizioni del giocatore che non potrà essere impiegato nella partita di sabato. Il difensore francese ha continuato il personale percorso di recupero con esercizi in piscina e trattamenti fisioterapici. Mister De Zerbi, ancora privo dei nazionali, ritroverà gli stregoni nella giornata di domani. Appuntamento, alle ore 15.00, sul rettangolo verde del “C. Vigorito”.