Benevento, Nocerino: "Passare il turno importante per tutti"

© foto di Federico De Luca

Antonio Nocerino, giocatore del Benevento, ha parlato cosi nel pre partita ai microfoni di Rai Sport: “Non è importante per me ma per tutti, la società, i giocatori, lo staff. È importante passare il turno per queste componenti, non è una cosa personale ma collettiva, speriamo di dare una gioia ai tifosi ed alla società che lo merita. Affrontiamo tutte le partite allo stesso modo, abbiamo la nostra identità e mentalità, ovviamente sappiamo che ci stiamo giocando il passaggio del turno che è molto importante. Il nostro stadio è il nostro punto di forza, la gente ci spinge e ci dà tanto affetto, dobbiamo sfruttare l’effetto campo”.