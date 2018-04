Benevento, Parigini in gruppo. Differenziato per Costa e D'Alessandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proseguita, questo pomeriggio, la preparazione del Benevento alla gara di domenica prossima in casa del Sassuolo. Sul rettangolo verde di Paduli, mister De Zerbi ha diretto una sessione di lavoro mista caratterizzata da esercitazioni atletiche e situazioni tecnico-tattiche concluse con una partita a porzione ridotta del campo. Riaggregato al gruppo Parigini. Hanno continuato il programma differenziato Costa, D’Alessandro e Memushaj. Gli stregoni torneranno ad allenarsi nella giornata di domani con una doppia seduta. Nel pomeriggio, al "C. Vigorito" andrà in scena un’amichevole contro la formazione Under 17 del tecnico Bovienzo.