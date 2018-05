Benevento, seduta pomeridiana. Differenziato per D'Alessandro e Costa

Fonte: beneventocalcio.club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo maggio di lavoro per gli uomini di mister De Zerbi. Dopo il pareggio interno di domenica scorsa, questo pomeriggio, Sandro e compagni si sono ritrovati in quel di Paduli per iniziare a preparare il match di domenica prossima in terra ferrarese contro la Spal. Per i giallorossi, consueto allenamento di ripresa con esercitazioni atletiche e situazioni tecnico-tattiche con partita finale. Programma differenziato per Costa, D'Alessandro e Lombardi.