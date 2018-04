Benevento, seduta pomeridiana. Individuale per Guilherme

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la preparazione in casa Benevento, a tre giorni dal match di domenica prossima contro i friulani. Questo pomeriggio, sul rettangolo verde del “C. Vigorito”, Sandro e compagni sono stati impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche, schemi di gioco e partita a superficie ridotta. Il tutto accompagnato da temperature quasi estive. Lavoro in palestra e sul campo per Djuricic, programma individuale di recupero per D’Alessandro, Costa, Guilherme e Lombardi.