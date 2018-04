Benevento, si prepara la sfida alla Juve. Sagna in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la vittoria contro l'Hellas Verona, il Benevento è tornato in campo per preparare la gara contro la Juventus che sabato prossimo arriverà al "C. Vigorito".

Lavoro defaticante per coloro che sono scesi in campo ieri contro la compagine scaligera, esercitazioni tecnico-tattiche per gli altri. Buone notizie per Sagna. Il difensore francese si è allenato regolarmente con il gruppo. Favorevole l'esito dell'esame strumentale a cui si è sottoposto questa mattina.