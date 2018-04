Benevento tanti assenti per il match di Verona contro il Chievo

Squadra in ritiro anche a Pasqua.De Zerbi fa i conti con assenze

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BENEVENTO, 3 APR - L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha convocato ventisei calciatori per il match di domani pomeriggio col Verona. I giallorossi saranno in formazione rimaneggiata: fuori gli squalificati Puggioni e Costa. Out pure gli infortunati Memushaj e Parigini. Regolarmente convocati Sagna e Viola che dovrebbero partire dalla panchina. De Zerbi ha convocato anche diversi elementi della Primavera come Rutjens, Sanogo e Volpicelli. Probabile il ritorno alla difesa a quattro con Djmsiti e Tosca centrali e Venuti e Letizia sulle fasce. A centrocampo, accanto a Sandro e Djuricic, ci sarà Cataldi. In attacco Guilherme e Brignola sono sicuri del posto mentre potrebbe esserci un'altra chance dall'inizio per Iemmello. Dopo l'ennesimo tonfo in casa della Lazio, la squadra è andata in ritiro mentre in città tutta l'attenzione è rivolta al match di sabato contro la Juve per il quale c'è già il tutto esaurito.