Benevento, ultimo allenamento della settimana per Sandro e compagni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sandro e compagni hanno svolto l’ultimo allenamento della settimana al centro sportivo di Paduli. La seduta mattutina ha preso il via con attivazione personalizzata senza palla seguita da circuito funzionale tecnico-coordinativo. Successivamente, i giallorossi sono stati impegnati in esercitazioni tattiche a tutto campo e situazionali per reparto. Considerata la sosta del campionato - riporta il sito ufficiale del club - la preparazione riprenderà lunedì pomeriggio. Nel mirino la trasferta in terra capitolina.