Benfica-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali: tocca a Rebic dal 1'

© foto di Imago/Image Sport

Benfica ed Eintracht Francoforte hanno diramato le formazioni ufficiali della sfida di oggi in programma al Da Luz, che vale per il quarto di finale di Europa League in programma in Portogallo. Rebic affianca Jovic nell'attacco dei tedeschi, mentre Joao Felix è l'osservato speciale in casa Benfica.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Corchia, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo; Gedson Fernandes, Samaris, Fejsa, Cervi; Joao Felix, Rafa Silva.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Trapp; Hasebe, Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Jovic, Rebic.