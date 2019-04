Benitez: "Senatori Inter non volevano dare spazio al giovane Coutinho"

© foto di Imago/Image Sport

Alla BBC, Rafa Benitez ha raccontato i retroscena del suo anno non particolarmente positivo all'Inter, squadra che lo chiamò dopo l'addio di Mourinho: "Quando sono andato all'Inter mi avevano promesso degli acquisti, ma poi non è arrivato nessuno. E quando succede, alla fine hai una crisi. In rosa c'erano 15 giocatori di età superiore ai 30 anni, alcuni anche di 36, 37 e 38 anni. Quella squadra ebbe poi troppi infortuni. Alcuni giocatori, infine, non volevano accettare l'idea di dare spazio a uno come Philippe Coutinho, che all'epoca aveva 18 anni. Un giocatore che aveva vinto il Triplete non riusciva a capire perché Coutinho dovesse avere più spazio di lui".