© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex attaccante Benny Carbone (con un passato in Premier) ha parlato al Corriere di Milano dando la sua opinione sulla Serie A in campo durante le feste natalizie: "Che effetto fa giocare prima e il giorno dopo Natale? Fino a qualche anno fa si scendeva in campo pure il 25 dicembre. L’unico aspetto negativo è che si accusa tanta stanchezza perché in Premier ti tocca giocare anche 4 o 5 partite in 15 giorni. Che non è proprio il massimo soprattutto per quei club che non si possono permettere rose ampie. Ma poi i calciatori recuperano perché hanno a disposizione parecchi giorni di vacanza. Come verrà accolto il Boxing Day in Italia? Penso bene perché il tifoso ha voglia di calcio anche a Natale: sicuramente davanti alla tv. È da verificare, invece, se aumenterà l’affluenza negli stadi. Io che l’ho sperimentato sono favorevole anche se mi è capitato di giocare il 26, il 30 e il 2 di gennaio: in Inghilterra, del resto, nessuno si è mai lamentato o permesso di contestare".