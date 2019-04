© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo passa avanti al 36' contro la Fiorentina, merito di Domenico Berardi con una deviazione di Pezzella. Sensi sguscia alle spalle di Fernandes e avvia alla perfezione l'azione, trovando Berardi centralmente al limite dell'area. Pezzella riesce solo a toccare la conclusione dell'attaccante neroverde, finendo però per spiazzare il suo portiere Lafont. Al 40', invece, la chance per la Viola di pareggiare: Peluso mette giù Chiesa in area e l'arbitro assegna il penalty in favore dei gigliati. Veretout, però, trova la risposta di Consigli dagli undici metri.