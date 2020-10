Berbatov critica il Manchester United: "Che errore mollare Lukaku. Ora lui sarà in casa a ridere"

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, critica duramente i Red Devils per la cessione di Romelu Lukaku: "Lasciare andare Lukaku è stato un errore, ora probabilmente Romelu è seduto in casa a ridere di questo fatto . Gli attaccanti a disposizione di Solskjaer mi piacciono, però manca un vero bomber, uno da 25-30 gol a stagione. Lo United è un club che deve lottare stabilmente per vincere il titolo e non accontentarsi di arrivare tra i primi quattro. I tempi sono cambiati, adesso comandano City e Liverpool". Lo riporta la BBC.