Berbatov ha paura di Lukaku: "Vorrà vendetta con lo United, è stato criticato moltissimo"

"Lukaku per me è una preoccupazione, ha segnato 23 gol per l'Inter in questa stagione, è un grande traguardo. Ho sempre detto che mi piaceva, come giocatore, se ha delle chance segna. È veloce, forte, il suo gol di lunedì è stato spettacolare. È il principale pericolo per chi gioca contro. L'Inter ha anche Sanchez e Young, che conoscono bene lo United. Se giocassero contro in finale tutti quanti vorranno vendetta, per mostrare che lo United si fosse sbagliato. A Lukaku piacerebbe segnare contro chi lo ha lasciato andare. Ha avuto moltissime critiche, aveva ragione ad andarsene. E ora è fantastico all'Inter".