Bergamo, l'ospedale da campo si fa. Anzi no. Gori: "Segnale di incertezza e confusione"

L'ospedale da campo si fa, anzi no. Nei giorni scorsi la Regione Lombardia aveva dato il via libera alla realizzazione, da parte degli alpini, di un ospedale da campo presso la Fiera di Bergamo, che avrebbe dovuto ospitare circa 300 posti letto. Nella giornata di ieri, viceversa, lo stop, comunicato dal dipartimento territorio e protezione civile della stessa Regione. Una retromarcia che ha spiazzato il sindaco Gori: "La sospensione è un preoccupante segno di incertezza e di confusione. Era chiaro che per realizzare un ospedale da campo servissero personale e attrezzature mediche. Se la certezza della loro disponibilità non c'era, e dalla nota della Regione si capisce che non c'è tuttora, allora non si doveva far partire la macchina. Mi auguro che si tratti di uno stop temporaneo".