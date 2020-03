Bergomi consiglia l'Inter: "Investire su Tonali e Locatelli senza pensarci troppo. Boga super"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha dato i suoi consigli per gli acquisti al club nerazzurro, in vista del prossimo mercato estivo: "Personalmente dico che Tonali e Locatelli sono profili su cui investire senza pensarci troppo: sono giovani, di grandissima prospettiva ed entusiasmo. Sono i due che mi hanno impressionato di più quest'anno. Poi a me piace tantissimo Boga: salta l'uomo come pochi".