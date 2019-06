Bergomi: "Conte-Inter? Ottima operazione per ridurre il gap con la Juve"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a Radio Deejay, l'ex capitano dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato di Antonio Conte, appena ingaggiato dal club nerazzurro come nuovo tecnico: "Conte? Penso solo bene di lui, è l’uomo giusto. Mi spiace per Spalletti, ha fatto un buon lavoro: ma se tu vuoi investire in un vincente, mi sembra l’operazione migliore per accorciare dalla Juventus. E’ la storia dell’Inter: quando si è vinto, c’è sempre stato un tecnico forte. Marotta mi ha detto di sapere dell’aspetto economico, ma ci hanno voluto puntare forte. Il mercato? A me la rosa non dispiace: si farà la difesa a 3, Perisic giocherà tutta fascia, andrà migliorato nella mentalità. Conte è carico e vuole riportare l’Inter il più in alto possibile. L’Inter ha tre centrali, ma non sarà facile farli giocare insieme: D’Ambrosio sarà molo utile. A Conte piacciono giocatori come Gagliardini e Vecino, vedremo quali investimenti si farà. A Conte non dispiace Politano, recupererà Candreva: Chiesa mi sembra difficile, mi sembra più semplice Barella”.