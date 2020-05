Bergomi: "Icardi operazione fatta bene: il PSG non ha il prestigio dell'Inter, ma può vincere"

L'ex difensore interista Giuseppe Bergomi parla così a Sky Sport del trasferimento di Mauro Icardi, ufficiale da qualche ora, al PSG: "L'Inter la scelta su Icardi l'aveva già fatta l'anno scorso. La situazione sappiamo come si è evoluta, e quella del PSG mi sembra la migliore per tutte le parti, va in un club che magari non ha il prestigio dell'Inter ma che sta vincendo, e tecnicamente può ancora vincere la Champions. Lukaku l'ha sostituito alla grande, direi che è un'operazione fatta bene"