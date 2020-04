Bergomi: "L'Inter trattenga Lautaro. Esposito deve andare a giocare"

Beppe Bergomi, storico difensore nerazzurro e campione del mondo nell'82, ha parlato del futuro dell'attacco interista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter deve trattenere Lautaro Martinez, i prossimi saranno i suoi anni migliori, anche se ancora non stiamo parlando di un fuoriclasse". E se il Barça pagasse la clausola? "I nerazzurri dovrebbero puntare su un attaccante di gamba, quindi uno come Werner per capirci". C'era anche un certo Giroud in corsa: "Lui sarebbe perfetto per fare da "riserva". Le partite si decidono nei minuti finali e lui può aiutare". E cosa fare con Esposito? "Deve giocare e misurarsi con continuità: lo manderei o in B a provare a vincerla o in una piccola di A".