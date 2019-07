Bergomi sul Napoli: "Manolas mi piace molto. Rispetto ad Albiol..."

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Bergomi, ex difensore e attualmente commentatore tecnico e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas mi piace molto, può permettere alla difesa di stare più alta. Rispetto ad Albiol ovviamente ha qualcosa in meno dal punto di vista dell'impostazione. Nel calcio la fase difensiva è quella più importante secondo me e si può fare in tante maniere. L'importante è avere un equilibrio e Ancelotti questo lo sa. Il Napoli giocherà con due calciatori veloci e bravi, l'Inter giocherà a tre, la Juve ha preso il miglior '99: questo fa capire che le italiane puntano molto sulle difese. Dimaro? Che bello che Ancelotti faccia vedere tutti gli allenamenti. In questo periodo è importante sentire il calore del pubblico. Mi piace tanto la sua scelta".