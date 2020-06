Bergomi: "Tifo Liverpool dagli anni '70: il mio primo idolo è stato Keagan"

Forse non tutti sanno che, la storica bandiera dell'Inter e della Nazionale Beppe Bergomi è da anni un tifoso del Liverpool. Lo Zio ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha svelato il motivo all'indomani del ritorno alla vittoria della Premier League da parte dei Reds: "Sono diventato tifoso negli anni '70, Keagan è stato il mio primo idolo, poi Dalglish e Rush. Oltre ai trionfi di quegli anni, anche l'atmosfera di Anfield mi ha fatto innamorare, è unica, non esiste un altro stadio uguale". Il bello è che da giocatore non ha mai giocato contro il Liverpool: "Zero gare ufficiali, solo un'amichevole estiva. Ci siamo sfiorati in Coppa Campioni nell'81, ma fummo eliminati dal Real Madrid in semifinale". Parlando dell'esperienza da tifoso ha aggiunto: "Mi ricordo nel 2016 contro il Borussia Dortmund, al 91' l'eliminazione sembrava cosa certa poi Lovren segnò il 4-3 e io mi sono ritrovato in piedi ad esultare con un tifoso inglese aggrappato al collo".