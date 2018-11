Bergonzi: "In questa parte di stagione gli arbitri potevano fare meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle frequenze di Radio CRC è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro che ha affrontato diversi temi legati al mondo dei direttori di gara. "VAR? Il fatto che sia in tutti gli argomenti sportivi fa capire quanto sia importante. In Premier League - ha detto - sarà utilizzata e questa vuol dire che funziona. Sono d'accordo con De Laurentiis quando dice che sette errori con la VAR non sono pochi. E' impossibile annullare tutti gli errori, ma in questa prima parte di stagione gli arbitri potevano far meglio, Ricordiamo che la VAR interviene quando l'arbitro non sta facendo bene. Quando Rizzoli dice che gli arbitri vanno 5-6 volte al monitor, dice tra le righe anche 'ragazzi dobbiamo fare un campionato con un po' più di attenzione'. La VAR in futuro funzionerà sempre più con maggiore utilizzo. Partita spartiacque? Non voglio entrare nella partita particolare. Posso dire che una partita che può aver fatto da spartiacque nell'utilizzo del VAR è Roma-Sampdoria. L'arbitro era Irrati, che è il migliore al mondo col VAR, con Rocchi al monitor e che è uno dei migliori al mondo. Sono collaborativi, s’intendono, ma hanno fatto delle scelte che hanno fatto confusione perché sul risultato di 1-0 per la Roma Ramirez entra in area c’è un contatto con Manolas, poi qualcuno può giudicarlo da rigore e qualcuno no perché nel calcio esistono le interpretazioni. Il Var ha mandato al monitor Irrati, che ha tolto il rigore. Qui non si poteva parlare di chiaro ed evidente errore, ma di un’interpretazione. Si è fatta una moviola, non un Var. Quella partita ha fatto da spartiacque", ha detto.