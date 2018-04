Bergonzi su Inter-Juve: "Serata difficile per Orsato: ecco cosa ha sbagliato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex arbitro Mauro Bergonzi, moviolista di Premium Sport ha analizzato tutti gli episodi di Inter-Juventus e l'arbitraggio di Orsato: "Serata difficile per Orsato, tantissimi gli episodi".

1-0 JUVENTUS - "Gol dell'1-0 della Juve, gol regolare perché sull'assist di Cuadrado, Douglas Costa parte in posizione regolare e Matuidi non sfiora il pallone, decisione giusta".

ESPULSIONE VECINO - "Sull'espulsione di Vecino siamo al limite, è difficile. Orsato opta per il cartellino giallo perché è un intervento imprudente, diciamo che è da arancione intenso. Il Var lo richiama e da giallo diventa rosso, perché l'arbitro opta per un intervento da violenza, a mio avviso bastava il cartellino giallo perché non va ad affondare per far male, siamo al limite ma è molto difficile".

MANCATO DOPPIO GIALLO PJANIC - "L'Inter poi si lamenta per un mancato doppio giallo di Pjanic: nel primo tempo Orsato fa bene, ci sta il fallo non il cartellino ma al 58' manca assolutamente il secondo giallo per Pjanic che compie un intervento pericoloso e scomposto. Pjanic va con la gamba alta sul petto di Rafinha, meritava il secondo giallo ma è stato ammonito D'Ambrosio per proteste. Secondo me è questo l'errore più grosso".

INTERVENTO BARZAGLI-ICARDI - "Poi c'è l'intervento di Barzagli su Icardi, per me è giusto il cartellino giallo ma anche questo è da arancione e se Vecino è da rosso, andavano interpretati in maniera omogenea".

GOL ANNULLATO ALLA JUVE - "Sul gol annullato alla Juventus: è chiara òa posizione di fuorigioco di Matuidi, giusta la decisione".

RIGORI MANCANTI - "Poco prima del gol c'è un contrasto tra Skriniar e Higuain: Higuain è in posizione ottima ma viene contrastato in modo ruvido da Skriniar, poteva essere meritevole del calcio di rigore. Manca anche un rigore all'Inter per fallo di Barzagli su Icardi, Orsato ha usato la stesso metro? Va benissimo ma sono entrambi rigori".

SKRINIAR-HIGUAIN - "Ultimo episodio: nel finale Skriniar abbatte Higuain con una spallata: siamo fuori area, è rosso per chiara occasione da gol e punizione per la Juventus".