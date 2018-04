Bergonzi su Real-Juve: "Sono con Buffon, non avrei assegnato il rigore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto a Radio Marte commentando quanto accaduto ieri sera allo stadio Bernabeu nei minuti finali di Real Madrid-Juventus. "Non avrei fischiato quel calcio di rigore. Sono d'accordo con Buffon, bisogna rendersi conto del contesto. Siamo al ritorno dei quarti dove una squadra ha rimontato un risultato pazzesco e nessuno poteva immaginarlo. Era una partita bellissima e delicatissima, dove i giocatori avevano dato tutto. Non era un episodio eclatante", ha detto.