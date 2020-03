Bergonzi sulle porte chiuse: "Per l'arbitro cambia poco anche se manca il pathos"

vedi letture

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato a Radio Sportiva della situazione nel mondo del calcio dopo le ultime direttive per arginare l'epidemia del coronavirus: "E' strano dirigere una partita a porte chiuse, manca il pathos anche se per l'arbitro cambia poco. Bisogna restare concentrati. Giocare a porte chiuse è comunque la decisione più sensata da prendere, anche se poteva arrivare con una settimana d'anticipo. Godiamoci il calcio come un momento di distrazione senza protestare per le decisioni governative alle quali dobbiamo attenerci".