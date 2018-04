Berlusconi al Qurinale: "Dispiace per la Juve". Salvini: "Io ho goduto"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La Champions League arriva sul tavolo del capo dello Stato. In periodo di consultazioni, il Presidente Sergio Mattarella, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno tante cose da dirsi e molto da chiarire. E le divergenze possono essere slegate dalla politica. È il divertente retroscena che racconta oggi il Corriere della Sera. Nel corso del colloquio con Mattarella, a un certo punto l'ex Cavaliere avrebbe iniziato a parlare di calcio, data la fresca eliminazione della Juventus: "Da italiano ho sperato che la Juventus riuscisse a vincere in Champions league. Avevo gioito per la Roma e pensavo che se dopo il Barcellona avessimo eliminato il Real Madrid, ci saremmo presi una piccola rivincita dopo l’esclusione dai Mondiali, battendo i migliori club della Spagna. Invece, peccato".

Un dispiacere che, sempre nella versione raccontata oggi dal quotidiano, non avrebbe trovato d'accordo Salvini: "Presidente... Posso? Mi scusi eh, ma io ho goduto. Sono stato contento per la Roma, ma da milanista con la Juve non ce la faccio".