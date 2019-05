Berlusconi: "Il calcio moderno non mi piace. È solo aggressione fisica”

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi nel corso di un’intervista ad Agorà ha parlato del calcio attuale dicendo che non gli piace più essendo diventato eccessivamente fisico: “Con i successi al Milan, nel corso di 30 anni, sono stato il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Adesso guardo qualche volta il calcio in televisione, tutte le squadre italiane sono piene di stranieri dai nomi impronunciabili, con la barba lunga, i capelli spettinati, tatuaggi e orecchini. Il calcio è diventato solo di aggressione fisica, non mi piace più come una volta”.