Berlusconi, positivi anche i figli Luigi e Barbara: l'ex AD del Milan ha avuto sintomi

vedi letture

Anche Luigi e Barbara Berlusconi positivi al contagio da Coronavirus. Dopo la notizia legata alle condizioni di Silvio Berlusconi, asintomatico ma in isolamento domiciliare ("Mi è successo anche questo", ha commentato), è emersa quella legata alle positività riscontrate per i suoi due figli. In particolare, la ex vicepresidente e amministratore delegato del Milan ha avuto sintomi per un paio di giorni.