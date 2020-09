Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Corriere.it: tracce di polmonite bilaterale

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele per accertamenti dopo la diagnosi di positività al Covid. Carica virale non sottovalutabile, Corriere.it spiega che ci sono tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. "Nessuna situazione di rischio, ovviamente, visto che le tracce della polmonite bilaterale – e soprattutto il suo stato precoce – non impongono (anzi) un ricovero in terapia intensiva", spiega il giornale.