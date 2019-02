Berti: "Sono sicuro: l'Inter arriverà terza e il Milan quarto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della corsa Champions: "Ci aspetta una lunga sfida col Milan, ma non ho dubbi: l’Inter chiuderà terza. Il Milan finirà quarto: in Champions, ma dietro. Io non sono dentro lo spogliatoio nerazzurro, ma quello che ho visto ultimamente in campo, come atteggiamento, non mi preoccupa. Anzi, mi fa essere positivo. Prendete Perisic: sembrava dovesse andare via, è rimasto fuori, poi è tornato contro il Bologna e a me è piaciuto un sacco. È stato uno dei migliori in campo. Ha mostrato carattere, ha fatto vedere che ci crede, di essere dentro la squadra. Già contro la Lazio, in coppa, aveva l’atteggiamento giusto. Avete notato come era vicino a quelli che dovevano tirare i rigori? Nainggolan? Lasciamo stare quello che è l’aspetto extra-calcio, che comunque ogni tanto ci vuole... In campo Nainggolan da febbraio può essere quello che dà la svolta. Non l’abbiamo visto il vero Ninja: punto su lui e Perisic per la seconda metà della stagione. Oltre che su Icardi. Mauro non si può discutere, con tutti i gol che ha fatto negli ultimi 5 anni. Per gli attaccanti appena infili una serie senza segnare scatta il caso. È un momento così, ma dico che lo vedrete esultare già a Parma. Fiducia a Spalletti? E ci mancherebbe altro! Spalletti è uno serio, preparato, in gamba. Merita di arrivare fino alla fine, e porterà l’Inter al 3° posto e avanti in Europa League. E magari qualcosa in più in una coppa in cui l’Inter ha grande esperienza. Lautaro? Deve fare esperienza, è giovane. Ha avuto qualche occasione, l’ha sbagliata ma era nel posto giusto. E’ un buon segno, magari giocando qualche minuto in più le segna. Anche con Icardi: possono stare insieme".