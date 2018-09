Berti su Inter-Tottenham: "Nerazzurri migliori grazie al trio croato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicola Berti, doppio ex della sfida fra Inter e Tottenham, ha parlato al The Independent in vista della gara di domani sera: "Quando arrivai al Tottenham ero reduce da 3 gravi infortuni, ma volevo ancora far vedere le mie qualità. Arrivai a gennaio e aiutai il Tottenham con 3 gol e 3-4 assist. All'epoca in Inghilterra non era come adesso, c'erano pochi proprietari e pochi giocatori stranieri. Il gioco era disorganizzato, uno come me poteva giocare bene anche se era al 70%. Giocavo nel ruolo di Pirlo e riuscii a farlo bene grazie all'esperienza in Serie A. Ora è completamente diverso, la Premier è il campionato più importante al mondo. Inter-Tottenham di oggi? Oggi le due squadre sono vicine, ma credo che l'Inter sia leggermente migliore. Il Tottenham ha un attacco fantastico, un centrocampo molto buono ma una difesa così così. Concedono troppi gol. L'Inter è più forte grazie ai croati che con la finale del Mondiale hanno accresciuto la loro fiducia. Kane? E' l'unico attaccante degli ultimi 30 anni che mi piace veramente. E' un calciatore completo, gioca per la squadra, è bravo di destro, di sinistro e di testa. E' il miglior attaccante degli Spurs dopo dai tempi di Klinsmann".