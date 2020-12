Bertolini: "La Juve ha sbagliato l'approccio, serviva gestire diversamente la ripresa"

La ct dell’Italia Milena Bertolini è intervenuta come di consueto negli studi di Rai Sport per analizzare i temi del campionato, a cominciare dalla Juventus: “Credo che ieri sia stato sbagliato l’approccio, complice anche la notizia che è arrivata ieri. Quando sbagli l’approccio poi riprendere la partita è la cosa più difficile, secondo me la squadra ci ha anche provato, ma l’errore della Juventus è stato quello di non interpretare bene la situazione. Nel secondo tempo con un giocatore in meno forse avrebbero dovuto gestire il tutto in modo diverso”.