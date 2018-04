Bertolini: "Moldova? Siamo l'Italia e dobbiamo sempre fare la partita"

In vista della sfida di domani contro la Moldova il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa chiedendo massima concentrazione e spiegando che non baserà le proprie scelte in vista della sfida contro il Belgio del 10 aprile: “Dobbiamo pensare a battere la Moldova e prenderci tre punti importantissimi consapevoli che non esistono gare facili a livello internazionale e che sarà fondamentale approcciarci nella maniera giusta alla sfida. Sulla carta i valori sono diversi, ma questa gara nasconde molte insidie e non dobbiamo correre il rischio di sottovalutare le avversarie perché se vogliamo andare al Mondiale dobbiamo giocare ogni gara come fosse una finale. Scenderà in campo chi starà meglio, le ragazze sono tutte concentrate e saranno tutte e 23 importanti nell'arco delle due gare. A Cipro ho avuto la conferma che molte di loro sono cresciute e sono pronte a dare il proprio contributo. - continua Bertolini come riporta Vivoazzurro.it - Andata? Abbiamo avuto un approccio devastante incanalando subito nel modo giusto la partita e segnando quattro gol già nel primo tempo. Domani dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento. Rispetto a sei mesi fa ci conosciamo meglio e le ragazze condividono sempre di più la mia idea di calcio, siamo l’Italia e dobbiamo sempre fare la partita”.