Ct Nazionale, qui bisogna cominciare se vogliamo visione futura

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Il fatto che il presidente della Fifa dica che, dopo il successo del Mondiale in Francia, bisogna continuare a investire sul calcio femminile "è un segnale importantissimo" ma "per me non è una sorpresa perché io lo dico da un po' che il calcio femminile è il calcio del futuro". Lo ha detto il ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini, che a Firenze, in Palazzo Vecchio, ha ricevuto un riconoscimento per le incoraggianti prestazioni dell'Italia ai Mondiali in occasione della festa per i 60 anni della serie C. "I numeri sono in aumento e quindi bisogna solo cominciare a pensare a cosa fare per far crescere ancora di più questo movimento e cogliere il momento - ha aggiunto -. All'estero lo stanno facendo, in Italia bisogna cominciare se vogliamo avere una visione futura" mentre "il fatto che la Lega Pro mi premi, in un certo modo premia tutto quello che abbiamo fatto come movimento. E' importante perché in questo momento occorre mantenere alta la guardia su quello che hanno trasmesso queste ragazze".