Bertoni: “Posso aiutare la Fiorentina per i nuovi talenti Sudamericani”

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina, ha così parlato a proposito del momento che si vive a Firenze: "Non so se Commisso prenderà tanti giovani, ci vuole comunque equilibrio anche con quelli più esperti. Chiesa per rimanere deve sentirsi felice, mentre al Cholito Simeone io darei un'altra chance, ha avuto un calo ma capita a tutti. Proverei ad aspettare almeno fino al prossimo gennaio. Qualche consiglio dal Sudamerica? Everton del Brasile è forte, anche se caro. Però sarebbero soldi ben spesi. Aiutare la Fiorentina? Sono a disposizione, potrei dare una mano qui dal Sudamerica. Antognoni lo sa che non cerco i milioni, mi basterebbe portare giocatori forti che facciano andare bene la Fiorentina e sarei già contento".