Betis-Milan, oltre 45mila spettatori al "Benito Villamarin"

Reina 6.5 - La sua porta è in costante pericolo. Non può nulla sul gol di Lo Celso ma commette una leggerezza nella ripresa regalando un pallone a Guardado che quasi costa il 2-1. Lo evita qualche minuto più avanti con un intervento decisivo su Tello. Musacchio 6 - Soffre le offensive...

Bari, visite per Muraro: entro 48 ore l'idoneità per giocare

Marfella: "Ho scelto Bari per la piazza. Napoli? E' giusto che io giochi"

Schachner: "Crac Cesena mi ha fatto male. Non meritava questa fine"

Bari, infortunio Siaulys: Maurantonio promosso in attesa del mercato

Mantova, si stringe per il numero uno Cancelli

Como, in arrivo il portiere Jacopo Viola

Mantova, in arrivo l'ex Bari Conti

Modena, colpo in mezzo al campo: c'è Loviso

Cesena, sirene per Ricciardo. Il club spinge per il rinnovo

Gravina, colpo Angelo in difesa. Con lui anche Nasif

Floriano: "Meglio titolare a Bari, che in secondo piano a Foggia"

Bari, De Laurentiis: "2-3 anni per la B. Poi proveremo il grande salto"

Avv. Vizzino: "Tardi per stravolgere la B: si usi il buon senso"

Pro Piacenza, Londrosi: "Ecco come sto ristrutturando il club"

Pres. LND: "Con Ghirelli la Lega Pro si affida in buone mani"

Malonga: “Pagherei per tornare a giocare nel Cesena”

Incredibile, ma vero. L'Este fa ricorso per il colore dei pali

45.647 spettatori per Betis-Milan. Numero ragguardevole considerato il tempo tutt'altro che clemente degli ultimi due giorni a Siviglia, con la pioggia a imperversare.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy