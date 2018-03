Betori: "Astori fiorentino per sempre"

Affetto e sofferenza corali parlano saldezza legami Davide

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Firenze riconosce oggi Davide Astori "come uno dei suoi, un fiorentino, da sempre e per sempre". Così il card. Giuseppe Betori nell'omelia al funerale del capitano della Fiorentina, parlando di una "coralità grande" tra "famiglia, squadra, mondo dello sport e tutta una città" che "rivela anche che una persona è più ancora che le sue qualità e doti: è anche la ricchezza delle relazioni che ha saputo costruire attorno a sé". Per Betori "questo affetto e questa sofferenza corali ci dicono di Davide la saldezza dei suoi legami familiari; la profondità dell'amore e del progetto di vita che lo ha legato per sempre a Francesca e, grazie a lei, la tenerezza del suo affetto paterno per la piccola Vittoria; il suo impegno come uomo di sport nelle squadre in cui è stato protagonista sui campi da calcio d'Italia e prima ancora nel tessere legami aperti, leali, costruttivi con i compagni, per trovare poi quel ruolo di capitano nella Viola che lo consacra per sempre alla storia di questa società e di questa città".