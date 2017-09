Bianchi sicuro: "Sarà il Napoli la vera antagonista della Juventus"

© foto di Marco Frattini

Per Ottavio Bianchi, ex allenatore, sarà il Napoli la vera antagonista della Juventus per lo scudetto. "Il Napoli quest'anno è più avanti. La Roma ha cambiato molto, nell'organizzazione e nello staff tecnico, per cui, prima di trovare equilibrio ci vorrà tempo - dice a Tuttosport -. La Juventus qualche cambiamento l'ha avuto, a ciò bisogna aggiungere la legge dei grandi numeri e un aspetto anagrafico che non va trascurato: la squadra è diventata vecchiotta. Anche se hanno vinto tanto, continuare a vincere non è facile, pur essendo la Juve l'unica società italiana che può competere con i più importanti club europei. Per me il Napoli ha un solo, vero problema: si piace troppo, invece deve imparare a essere anche sporco e cattivo. Non si può pensare di vincere sempre le partite andando a mille all'ora. Se il Napoli è in giornata, non ce n'è per nessuno, ma questo non è possibile e poi la lucidità di manovra viene a mancare. Se succede, che fai, perdi la partita?".