A Serra de'Conti 2/a edizione dedicata a indimenticato campione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Seminare nuovi Scirea". E' il tema scelto dalla seconda edizione di Bianconeri Legend, evento dedicato alla squadra di calcio più amata d'Italia, nel segno del ricordo e dell'esempio dell'indimenticabile Gaetano Scirea. L'edizione 2019 di Bianconeri Legend, in programma dalle 18.30 al Centro sociale "L'Incontro" di Serra de' Conti il prossimo 19 marzo, vedrà come ospite speciale Mariella Scirea, moglie del campione scomparso tragicamente in un incidente stradale in Polonia il 2 settembre del 1989. Con lei tanti altri grandi campioni della storia bianconera e compagni di squadra di Scirea, a partire da Marco Tardelli e Claudio Gentile. Un posto d'onore sarà inoltre riservato a Salvatore Giglio, fotografo della Juventus dal 1976: le sue immagini, insieme alla riproduzione di alcune fra le più significative pagine di Tuttosport dedicate a Scirea compongono la mostra dedicata a Scirea che sarà inaugurata nella residenza municipale del Comune di Serra de' Conti.