Biasin su Libero: "L'anti-Juventus non è mai esistita"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Editoriale sulla prima di Libero di Fabrizio Biasin. "La lotta per il 1° posto non è mai iniziata", titola. "Abbiamo parlato per tutta l'estate di anti-Juve. Qual è l'anti-Juve? Forse il Napoli? Magari l'Inter? Occhio alla Roma. E un sacco di altre balle buone per creare illusioni. L'anti-Juve non esiste, anzi, non è mai esistita".