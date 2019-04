Biazzo: "Callejon, rifiuto maglia gesto bruttissimo. Non è da tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Biazzo, storico volto della Rai, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Montecarlo Sport. Il giornalista ha fatto il punto sul Napoli di Carlo Ancelotti, analizzando anche il rifiuto della maglia lanciata da José Callejon da parte degli Ultras al termine della gara di Frosinone. "Callejon dal 2014 a oggi è il calciatore col più alto rendimento di tutta Europa, secondo le statistiche diffuse dalla UEFA. E' un ragazzo serio, non è simulatore, ha sempre dato tutto per il Napoli. Rifiutare la sua maglia è un gesto antisportivo, non da tifoso azzurro", le parole di Biazzo.

Gli Ultras hanno affisso striscioni a Napoli, il club azzurro ha aumentato il prezzo delle curve portandolo a 30 euro. "De Laurentiis sa cosa ha costruito, è uno dei pochi presidenti virtuosi. Sa essere attento al bilancio, il Napoli è diventato una grande squadra e da dieci anni partecipa alle coppe. Quest'anno ha avuto un girone di ferro, duellando fino alla fine con PSG e Liverpool. Ha conquistato comunque un ottimo risultato, mentre in Europa League avrei scommesso sul Napoli in finale. Gli azzurri sono secondi in classifica da anni nonostante la presenza di competitor forti come Inter, Milan, Roma e Atalanta. La Juventus ha una marcia in più, ha CR7. Al Napoli manca la dinamite come lo è Ronaldo".