© foto di Federico De Luca

Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan, ha parlato del derby di Milano nel corso di una intervista rilasciata a 'SportMediaset': "Faccio un grande tifo per il Milan e per i miei vecchi compagni Leonardo e Maldini. Sarà una bella partita, il calcio italiano sta tornando ad alti livelli. Ma Paolo te li darà i biglietti? E' un po' tirchio - dice sorridendo - ma se sarà a Milano credo me ne darà almeno uno...".