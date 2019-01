Bierhoff: "Juventus più forte del passato, il Chievo deve recuperare"

© foto di Federico De Luca

Oliver Bierhoff ha parlato ai microfoni della Gazzetta anticipando i temi di Juventus-Chievo: “Riuscimmo a salvarci con un recupero straordinario, a fine andata eravamo ultimi e indietro, quel punto fu importantissimo. Quella Juve era seconda, non era la schiacciasassi di adesso, però aveva sempre molti campioni: Buffon, Chiellini, Del Piero, Camoranesi, Trezeguet. Analogie con la nostra situazione attuale ne vedo, il Chievo deve recuperare; la Juve invece è diversa, non sarà la stessa cosa in una partita sempre difficilissima. Per questo auguro la salvezza alla squadra di Di Carlo, ma sono convinto che se dovesse andare male non ci sarebbe il tracollo. Al Chievo non perdono la testa e sanno come risalire, non sarei preoccupato se un’annata andasse male, le basi per riprendersi ci sono e il presidente Campedelli è una garanzia. Spero comunque che anche domani con la Juve vada bene e avrei una curiosità. Vorrei sapere se Pellissier, che quel giorno del 2003 a Torino era mio compagno d’attacco e oggi ancora gioca, è rimasto così veloce”.