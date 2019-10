Bierhoff sul Milan: "Giusto cambiare Giampaolo se non c'era fiducia"

© foto di Federico De Luca

"Ho guardato un po' il derby, ma non ho seguito molto il Milan. Certo, i risultati non sono arrivati e in questi casi per i responsabili è difficile. Se non c'è fiducia nell'allenatore è giusto cambiare. Spero si riprendano". Parole e pensieri di Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan che ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di 'Sportmediaset'.

Consiglio a Maldini?

"Lui deve sentire dentro di sé la scelta giusta, anche se poi viene criticato. Deve andare avanti per la sua strada".