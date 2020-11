Big match in A, Juventus e Inter sotto esame in trasferta. Tutte le quote sulle sfide

Milan favorito sul Verona, trasferte 'facili' per Roma e Napoli

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Atalanta-Inter, uno dei big match della settima giornata di Serie A, vede un bilancio di 63 vittorie a 24 a favore degli ospiti ma il presente delle due squadre lascia prevedere un grande equilibrio in campo. Lazio-Juventus, altra sfida top, parte invece da una tradizione favorevole ai bianconeri, che all'Olimpico hanno perso solo una volta negli ultimi 16 anni. Secondo i quotisti Snai, a Bergamo l'Inter è più vicina alla vittoria con la quota a 2,40, contro il pareggio a 3,70 e il successo atalantino a 2,70. Nel lunch match di domenica, i campioni d'Italia sono dati vincenti a 2,00 contro il 3,60 dei padroni di casa. Il Milan, primo in classifica, chiuderà la domenica ospitando il Verona: il loro successo, a 1,45, non sembra in discussione contro i gialloblù, dati a 6,75. Vola a Genova la Roma di Fonseca, vincente a 1,55, contro un Genoa in piena crisi e quotato a 5,25. Due le sfide salvezza in programma: la prima tra Torino (2,00) e Crotone (3,60), la seconda tra Benevento, vincente a 2,00, e Spezia, dato a 3,60. Cagliari-Sampdoria vede i doriani a 2,50, leggermente avanti ai padroni di casa, 2,70, Iachini si gioca la panchina della Fiorentina a Parma, peraltro con il conforto del pronostico: il successo viola è in quota a 2,10, quello ducale a 3,30. Infine il Napoli fa visita, da grande favorito, al Bologna: i tre punti per gli uomini di Gattuso sono dati a 1,67 mentre i rossoblù di Mihajlovic si giocano a 4,75. (ANSA).