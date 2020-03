Bigica su Vlahovic: "Può diventare il Mandzukic della Fiorentina"

Emiliano Bigica, ex viola e attuale allenatore della Primavera della Fiorentina, ha parlato nel corso della trasmissione 30° Minuto su Toscana Tv: "La sua forza è che ama giocare a calcio. Che fosse la prima squadra o la Primavera o gli allievi lui voleva giocare sempre. Per quanto riguarda le sue caratteristiche penso che possa diventare uno degli attaccanti più forti in circolazione. Vede la porta, ha fisicità. E alla lunga secondo me potrebbe diventare il nostro Mandzukic, con molta più tecnica".