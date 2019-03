Tagliandi per i quarti a 120 euro.Club inglese rimborserà tifosi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Scoppia il caso caro-biglietti a un paio di settimane dalla disputa dell'andata dei quarti di finale della Champions League fra Manchester United e Barcellona, che si ritroveranno a Old Trafford mercoledì 10 aprile alle 21 e nel Camp Nou martedì 16 aprile, sempre alle 21. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il club inglese ha accusato quello spagnolo di avere fissato un prezzo troppo alto per i biglietti del settore ospiti nella partita di ritorno: 102 sterline (circa 120 euro). Lo United considera l'alto costo dei tagliandi un deterrente per affrontare la trasferta in Catalogna. I posti a disposizione della tifoseria dei 'Red devils' sono 4.600. "Riteniamo che i nostri tifosi in trasferta siano nuovamente soggetti a pagare un costo eccessivo per i biglietti messi vendita dal club ospitante, cosa già accaduta in passato", si legge sul sito del Manchester United. Il club di Old Trafford ha dunque deciso di far pagare solo 75 sterline (circa 85 euro), rimborsando poco meno di 30 sterline, a ciascun tifoso.