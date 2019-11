© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista russo Dinyar Bilyaletdinov, ex giocatore della Lokomotiv Mosca, parla così della sfida alla Juventus di domani dei ferrovieri, costretti a vincere per sperare: "Onestamente, penso che sarà molto difficile vincere in casa. La squadra dovrà giocare solo per la vittoria, dovrà fare una partita d'attacco in modo da mettere in difficoltà la Juventus in maniera consistente. Non ci sono i favori del pronostico, ma nel calcio esiste sempre una possibilità", le parole rilasciate a TuttoJuve.com.