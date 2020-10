Birindelli: "A Chiesa servono campo e spazio, esordire ieri non era facile"

Ai microfoni di Radio 24, nel corso di ‘Tutti Convocati’, l’ex bianconero Alessandro Birindelli ha commentato così il momento vissuto dalla Juventus: “Alla Juventus, sentendo anche le parole di Agnelli, c’è voglia di programmare e questo ha portato tantissimi giovani in campo e in panchina. Il tecnico ha delle idee, ma per svilupparle c’è tanto da lavorare. Forse si potevano fare scelte diverse viste le tante partite ravvicinate. Non era obbligatorio mettere. Chiesa? Non era facile esordire per Chiesa, anche a livello emotivo. Anche se è un ragazzo molto sfacciato nell’affrontare le partite ricordiamoci che è giovanissimo. E’ un giocatore a cui servono campo e spazio, se trova traffico fatica”, ha concluso.