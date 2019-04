Ai microfoni di MC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Alessandro Birindelli: “La Juventus di ieri sembra lontana parente di quella delle ultime prestazioni, che era lenta. Ho visto degli inserimenti senza palla di Emre Can, degli strappi importanti di Bernardeschi, il solito Matuidi bravissimo in tutte e due le fasi. Ho visto un giovane come Kean che si è messo a disposizione, una difesa attenta. Bonucci è l’ideale con una difesa a tre. Emre Can? L’ho visto fare un paio di cose interessanti, lo vedo convinto, fa delle cose che prima forse per la condizione fisica non faceva. Adesso abbiamo un jolly preziosissimo, l’ho visto giocare in tanti ruoli. L’unica cosa che non mi è piaciuta ieri sera è la condizione di Alex Sandro che non mi sembra ancora il giocatore devastante che era”.